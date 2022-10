Cupra, con Easy Charging App la ricarica è più semplice

Per una ricarica elettrica più semplice, Cupra punta su Easy Charging App. La novità è rappresentata da un aggregatore di servizi di ricarica attraverso il quale i clienti Cupra avranno la possibilità di accedere e ricaricare le proprie vetture presso un bacino di oltre 300.000 punti di ricarica dislocati in tutta Europa, secondo piani tariffari predefiniti in base alle proprie necessità e al proprio profilo di utilizzo.

Easy Charging App è una soluzione pensata dal marchio catalano con una serie di servizi e vantaggi per accompagnare il cliente che ha intrapreso la strada dell'elettrificazione, fornendogli benefici immediati da subito e in modo semplice, A cominciare dalla modalità di utilizzo della app di Cupra, che riunisce molteplici punti di ricarica appartenenti a diversi provider energetici. La capillarità di punti di ricarica anche a livello europeo, garantirà quindi la piena libertà nella pianificazione di qualunque tragitto e la sicurezza di tariffe certe e predefinite, con costi pianificabili e di conseguenza senza sorprese sulle spese di ricarica.

La soluzione è articolata sull'offerta di 3 piani tariffari (Free, Pure e Power) appositamente studiati per andare incontro a diverse esigenze di utilizzo e frequenza di ricarica, a disposizione dei singoli clienti che avranno la possibilità di attivare il piano più consono al proprio tipo di utilizzo.