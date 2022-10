Pnrr: Consip, in arrivo gara per 1000 bus elettrici

Consip avvia l'iter di una nuova gara per la fornitura di 1.000 autobus ad alimentazione elettrica con tecnologia di ricarica plug-in e pantografo, che sarà pubblicata il 27 ottobre 2022.

L'iniziativa - spiega una nota Consip - consentirà alle PA di acquisire i veicoli, usufruendo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 2 - "Rivoluzione verde e transizione ecologica". - Investimento 4.4 "Rinnovo flotte bus, treni verdi").

Grazie a questa iniziativa, si amplierà l'offerta Consip per autobus ad alimentazione alternativa - che già comprende Autobus Extraurbani, Autobus Urbani e Autobus a Metano a disposizione delle PA regionali e locali e delle aziende di trasporto pubblico, per il rinnovo e la transizione ecologica del parco mezzi.

Tale offerta fa parte di un più ampio catalogo di contratti "pronti all'uso" per l'acquisto di diverse tipologie di autobus urbani ed extraurbani, con differenti alimentazioni per complessivi 2.900 mezzi (di cui oltre il 60% ad alimentazione alternativa - elettrico, metano, ibrido).

Su tali contratti le Amministrazioni hanno già effettuato acquisti per 1.700 veicoli (di cui più del 50% ad alimentazione alternativa), mentre il numero di mezzi ad oggi ordinabile ad oggi è di circa 1.200 (per consultare l'offerta completa www.acquistinretepa.it).