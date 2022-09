Hertz si allea con il gigante petrolifero Bp per costruire una nuova rete si stazioni di ricarica per auto elettriche negli Stati Uniti. L'accordo prevede che BP Pulse, la divisione per vetture elettriche di Bp, installi i caricatori e fornisca il software e i servizi per aiutare Hertz a gestire la sua flotta crescente di auto elettriche.