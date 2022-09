Michelin Effitires abbattute le emissioni di Co2 di 8300 T.

Oltre 3100 tonnellate di materie prime e 3,5 milioni di litri di carburante risparmiati, abbattute le emissioni di Co2 di oltre 8300 tonnellate grazie a Effitires, l'innovativa offerta di Michelin Servizi e Soluzioni.

Il programma del costruttore francese è stato concepito per offrire un servizio tailor made, attraverso una programmazione calibrata sul cliente, dedicata alla migliore manutenzione possibile degli pneumatici. Effitires, consiste nell'esternalizzare le attività legate alla gestione degli pneumatici consentendo, agli autotrasportatori, di concentrarsi sulle proprie mansioni principali. I traguardi della soluzione Michelin Effitires sono stati raggiunti in un solo anno con il contributo di circa 80 aziende italiane di autotrasporto con un parco mezzi composto da oltre 28.000 veicoli. Le statistiche europee sottolineano come nel Vecchio Continente, quattro realtà su cinque, provenienti dal settore trasporto merci su strada, si dichiarino orientate verso azioni di salvaguardia ambientale.

L'offerta di Effitires, in questo contesto di maggiore attenzione e consapevolezza da parte di tutta la filiera, si pone come soluzione ideale per le aziende con flotte superiore a 50 mezzi. Una realtà che conta circa 3100 aziende e un totale di 330.000 mezzi tra motrici e rimorchi. "Abbiamo un margine di crescita importante che porterà a considerevoli benefici sia per operatori dell'autotrasporto che all'ambiente in generale" ha spiegato Enrico Spinelli, Direttore Vendite di Michelin Servizi e Soluzioni. "Se in Italia il servizio Effitires fosse adottato da tutte le aziende con un parco mezzi uguale o superiore a 50 veicoli - ha aggiunto il manager - la stima annuale del valore generato per l'Industria dell'autotrasporto presenta numeri davvero impressionanti. Le proiezioni attestano, infatti, una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 109.000 tonnellate, per un totale di 40.920 tonnellate di materie prime risparmiate".