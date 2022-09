A Cesena due nuove colonnine di ricarica elettrica

In vista della Settimana della Mobilità (da venerdì 16 a giovedì 22 settembre), l'amministrazione comunale di Cesena ha presentato le prime colonnine di ricarica elettrica installate in zona Ippodromo. A queste prime due, nel corso delle prossime settimane e dell'autunno, se ne aggiungeranno delle altre sul suolo pubblico per un numero complessivo di 120 punti di ricarica (60 colonnine) posizionati in punti nevralgici per la viabilità comunale, a ridosso del centro storico e in diversi quartieri.

Queste nuove infrastrutture per autoveicoli elettrici o ibridi saranno gestite dagli operatori che hanno partecipato al bando promosso dal comune a luglio 2021. Una volta operative le 60 colonnine permetteranno, con la trazione elettrica al posto di quella a combustibili, un risparmio compreso fra le 500 e le 1000 tonnellate equivalenti di CO2 all'anno.

Sabato le nuove colonnine saranno inaugurate e presentate ai cittadini con una manifestazione che prevede anche test drive gratuiti di mezzi elettrici (scooter, bici, monopattini e auto).