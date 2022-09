Trasporti: Giovannini, stiamo colmando 'gap' nell'elettrico

"Il nostro Paese è indietro sull'infrastrutturazione della mobilità elettrica: il Governo Draghi ha cercato di colmare questo 'gap', inserendo nel Pnrr grandi finanziamenti" per il settore. Lo afferma Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

"Il nostro continente sta sposando questo cambio di paradigma sulla mobilità sostenibile con tutte le attenzioni e proccupazioni del caso e dunque con la necessità e l'obbligo per le autorità politiche di sostenerlo e fare in modo che sia un cambiamento inclusivo", aggiunge Giovannini in collegamento video all'inaugurazione della Superfast Charging Station istallata in collaborazione tra Free To X, società del Gruppo Autostrade per l'Italia, e Sea all'aeroporto di Linate.

"Il cambiamento deve essere inclusivo e non deve lasciare indietro le persone in maggiore difficoltà economica, al di là della difficoltà di questo momento storico", spiega il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.