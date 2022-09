CaoCao Mobility, si espande servizio taxi LEVC a Parigi

Mettere insieme una città come Parigi, che è particolarmente ricettiva nei confronti delle nuove proposte di mobiità, un gruppo cinese come Geely che è impegnato con successo nel proporre veicoli e soluzioni innovative e, infine, una marca tradizionale di veicoli per il trasporto delle persone - come la britannica LEVC che casualmente fa parte del Gruppo Geely - può dare risultati imprevisti e superiori ad ogni aspettativa.

Il prodotto di questa combinazione di talenti si chiama CaoCao Mobility, ed è una società di mobilità privata con sede a Parigi, che ha annunciato il completamento del suo primo round di finanziamento per 3 milioni di euro. Lanciata a Parigi nel gennaio 2020, CaoCao è stata in grado di crescere contro ogni previsione utilizzando il taxi LEVC TX di fabbricazione britannica come veicolo principale per l'offerta di servizio con autista.

Le tre società dietro l'operazione francese di CaoCao Mobility; - cioè ESQ, CaoCao Mobility Paris e Angeely International - stanno attualmente operando con 180 veicoli TX a Parigi e ha acquisito oltre 120mila utenti attivi sull'App CaoCao negli ultimi 24 mesi di attività.

CaoCao ha inoltre lanciato una sua offerta B2B per facilitare il trasporto di uomini d'affari e durante eventi privati, rispettando i requisiti ESG per i viaggi senza emissioni di carbonio. Attraverso la controllata ESQ, CaoCao ha anche lanciato un'importante campagna di reclutamento per 100 conducenti permanenti a tempo pieno che saranno formati sugli standard più recenti per i nostri clienti per un totale di 150 conducenti permanenti a tempo pieno entro la fine dell'anno. Il programma di espansione di CaoCao Mobility in Francia prevede una crescita di veicoli nella flotta parigina e l'apertura del servizio in altre città.