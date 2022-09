All'IFA di Berlino Momodesign svela le sue novità

All' IFA Berlin 2022, il più importante evento fieristico d'Europa dedicato alla tecnologia, Momodesign, ha presentato, all'interno dell'innovativa piattaforma di Shift Mobility, le sue novità dedicate al mondo della mobilità elettrica: e-bike e monopattini. Dopo il lancio dei monopattini elettrici EVO 9 e REVO 11 nel 2021, rispettivamente nelle versioni 8",5 e 11", Momodesign ha ampliato la sua offerta inserendo il B10, un prodotto commuting, progettato per essere più confortevole per chi vive la città tutti i giorni. Le caratteristiche principali del monopattino sono le gomme, fat da 10" e il doppio sistema di indicatori di direzione, in linea con le attuali normative.

La seconda novità è la linea dedicata ai più piccoli "Flasher" declinata in due varianti colore: ruote da 5" anteriori e 3",5 posteriori, velocità massima di 14 Km/h e autonomia di 8 km. Nella gamma e-bike MD-1, è stata pensata per l'uso quotidiano. Equipaggiata con ruote da 26" consente di percorrere fino a 45 chilometri alla velocità massima di 25 km/h. MD-2 è una e-trekking a pedalata assistita, ideale per l'utilizzo su strade urbane, sterrati e turismo fuori porta: ruote da 28", parafanghi e portapacchi. 25 km/h di velocità massima e 50 km di autonomia. Completa la gamma la MD-3 una urban sport bike a pedalata assistita. Dalle linee pulite e minimali è stata progettata per gli spostamenti casa-lavoro.

Leggera e funzionale, 50 km di autonomia e la velocità massima di 25 km/h. Tutte le e-bike hanno un tempo di ricarica di 6 ore.