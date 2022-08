A Taranto 53 bus ibridi con fondi decreto Rilancio

Kyma Mobilità-Amat, la società per il trasporto urbano di Taranto partecipata al cento per cento dal Comune, arricchisce il parco-mezzi con l'arrivo di 53 nuovi autobus ibridi che contribuiranno a migliorare il servizio ai cittadini e a ridurre le emissioni inquinanti. Gli autobus, acquistati con i fondi della Legge 77/2020 (conversione del Decreto Rilancio), saranno consegnati e messi in esercizio entro maggio 2023, andando ad affiancarsi ai 24 autobus ibridi già entrati in servizio nel gennaio dello scorso anno, nonché ai 5 nuovi bus "full electric" che saranno acquisiti prossimamente.

Dopo la conclusione delle operazioni di gara e la sottoscrizione del contratto di fornitura con l'EvoBus Italia Spa, società del gruppo Daimler Truck, oggi è stato presentato in anteprima al sindaco Rinaldo Melucci uno degli autobus ibridi, il Mercedes-Benz modello "Citaro ibrido". "Abbiamo la ferma volontà - ha dichiarato il primo cittadino - di dotare la città di Taranto di un parco autobus moderno, poco impattante per l'ambiente e confortevole. In un momento in cui l'intera Europa è impegnata a tagliare entro il 2030 il 55% delle emissioni inquinanti, gli sforzi del Comune di Taranto e di Kyma Mobilità-Amat sono indirizzati, con mezzi sempre più moderni, alla riduzione degli impatti ambientali. La vera rivoluzione del concetto stesso di mobilità in città avverrà con le BRT a trazione elettrica». L'abitacolo passeggeri dei nuovi autobus è corredato di sedili ergonomici, aria climatizzata, pianale integralmente ribassato ed è in grado di ospitare fino a 109 passeggeri, anche con una postazione per diversamente abili. I nuovi bus Mercedes Citaro sono muniti di moderni dispositivi di sicurezza per i passeggeri, un rapido ricambio di aria con filtri anti particolato ad alte prestazioni con rivestimento antivirale. Infine, l'allestimento di bordo si completa con il sistema per la videosorveglianza (6 telecamere), pulsante per chiamata di emergenza, info-utenza a bordo e conta passeggeri.