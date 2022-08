Da Mercedes 100 bus elettrici eCitaro per Amburgo

Mercedes-Benz ha messo a segno un'importante commessa di bus elettrici destinati a operare ad Amburgo. Sono, infatti, 100 gli eCitaro consegnati alla Hamburger Hochbahn AG, azienda di trasporto pubblico della cittadina tedesca che, oggi, conta 1.100 veicoli in servizio. A questi si aggiungeranno nelle prossime settimane le chiavi di altri 10 esemplari. Nel complesso, quindi, questo lotto comprenderà 83 bus a cabina unica e 27 bus autoarticolati con quattro porte di ingresso/uscita, con scivolo per carrozzine per bimbi e disabili e area per il loro fissaggio. Entrambi i modelli sono dotati di prese Usb a disposizione dei passeggeri per la ricarica di cellulari e dispositivi mobili.

"Si tratta - ha sottolineato Mirko Sgodda, responsabile vendite, marketing e Customer Services di Daimler Buses - di una pietra miliare per la Hamburger Hochbahn AG che nel 2018 aveva acquistato il primo eCitaro prodotto. Questo è una chiara conferma che l'eCitaro si è comportato bene in servizio".

L'obiettivo dell'azienda tedesca di trasporto pubblico locale e della città tedesca è la conversione totale della flotta in servizio entro il 2030. Per raggiungere questo target, la HH AG che è il principale operatore cittadino, conta di avere 530 mezzi a zero emissioni già operativi entro il 2025, si cui molti saranno bus con la Stella sulla mascherina. Da Mercedes, infatti, sottolineano come è già stata firmata una nuova commessa con Daimler Buses per altri 68 bus e 5 autoarticolati, che saranno in arrivo tra la fine del 2022 e il 2023: si tratterà di eCitaro di terza generazione, denominati NMC3, con batterie che promettono percorrenze più lunghe delle attuali.