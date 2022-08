Mobilità sostenibile: a Massa Aci prepara i più giovani

Educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile per i bimbi e i ragazzi che partecipano ai centri estivi dell'Estate Ragazzi delle Associazioni I.N. e A.FA.PH. Dall'1 all'11 agosto format divertenti e giochi di ruolo con la collaborazione dei formatori dell'Autoscuola Driving School di Massa e la struttura didattica ACI per sperimentare le regole e le basi di auto protezione contro gli incidenti, favorire le buone pratiche per una mobilità sostenibile, secondo le indicazioni dell'Unione Europea e della Fia. Per i giovani anche un consiglio: "ricordare le buone pratiche di guida ai loro genitori, ai nonni e ai fratelli alla guida mentre li accompagnano durante l'estate". "Siamo orgogliosi di partecipare nel cuore dell'estate con le nostre attività di educazione stradale in una fase storica complessa nella quale sempre di più occorre trasmettere alle giovani generazioni valori di pace e convivenza che per Aci significa mobilità in un clima di rispetto degli altri e dell'ambiente", afferma il presidente dell'A.C. Massa Carrara Fabrizio Panesi. Il direttore Umberto Rossi, presente alle giornate, ha evidenziato che "la collaborazione con le nostre autoscuole federate al progetto ACI READY2GO, tra cui l'Autoscuola Driving School di Massa, e la lunga esperienza dei nostri formatori nell'educazione stradale promossa dall'ACI ci riempie di orgoglio, cogliendo una sorta di "fil rouge" tra il passato e il futuro, sempre all'insegna della sicurezza e della presenza concreta sul territorio".