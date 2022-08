Trasporti: Mims, avanti transizione, già ordinati 1.000 autobus

È in piena attuazione il piano del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'ammodernamento e la transizione ecologica del parco autobus destinato al Trasporto Pubblico Locale. Lo fa sapere lo stesso Dicastero, evidenziando che "grazie al proficuo rapporto di collaborazione instaurato con Consip" per offrire alle amministrazioni regionali e locali uno strumento centralizzato per il rinnovo del parco rotabile, a partire da gennaio 2022 sono stati ordinati 357 autobus attraverso l'Accordo quadro Autobus extraurbani 1 e 379 attraverso l'Accordo quadro autobus urbani 1, cui si aggiungono diversi pre-ordini, per un totale poco al di sotto delle 1.000 unità.

Il Ministero fa inoltre sapere che da fine luglio è disponibile il nuovo bando per l'acquisto di ulteriori 1.000 veicoli a metano, mentre a fine anno verrà attivata una gara per la fornitura di autobus elettrici a batteria. Il 28% degli autobus extraurbani è stato ordinato nella Regione Lazio, il 19% nel Molise, l'11,2% in Calabria, il 10,1% nelle Marche, l'8,4% nel Veneto e il 7% in Sardegna. Gli altri ordini sono suddivisi tra Piemonte, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Toscana, Liguria e Veneto. Il 27,2% degli autobus urbani è stato ordinato in Campania, il 23,7% in Sicilia, il 12,4% in Calabria, l'11,3% nel Lazio e il 6,3% in Sardegna, mentre il restante è suddiviso tra Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Marche. Il coinvolgimento della Consip, evidenzia il Ministero, facilita il processo di modernizzazione e sostituzione dei veicoli maggiormente inquinanti (euro 2 ed euro 3). In particolare, i diversi Accordi quadro offrono l'opportunità di disporre di più fornitori, di una maggiore ampiezza di gamma e la possibilità personalizzare la fornitura. Il Mims segnala quindi anche la possibilità di accedere, a partire dal 28 luglio 2022 e dopo soli tre mesi dalla pubblicazione, all'Accordo Quadro multifornitore per la fornitura di Autobus a metano, a valere sul Fondo Nazionale Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (600 milioni di euro) e sul programma React-UE della UE (175 milioni di euro). In tale ambito vengono messi a disposizione degli enti territoriali oltre 1.000 veicoli di diverse dimensioni (di cui oltre 800 alimentati a metano compresso CNG e circa 200 alimentati a metano liquido LNG) da adibire al trasporto pubblico extraurbano e suburbano