Vendite al via per furgone elettrico Nissan Townstar Van

Consegne a zero emissioni, in città e non solo, con Nissan Townstar Van. Al via in Italia le vendite del nuovo mezzo elettrico da lavoro della Casa giapponese, particolarmente adatto a soddisfare le esigenze delle attività commerciali dei centri storici grazie a dimensioni contenute e maneggevolezza. Dotata di un pacco batterie da 44 kWh, la nuova proposta promette autonomie di impiego per pieno di elettroni che raggiungono i 300 km, per un'operatività 'green' anche a medio raggio.



Potenza massima di 122 Cv, un coppia motrice di 245 Nm disponibile praticamente istantaneamente, assicurano grinta in abbondanza per viaggi a pieno carico in relax sia nella versione corta sia lunga. La prima, denominata L1, misura 4.486 mm da paraurti a paraurti, per 2.159 di larghezza e 1.864 mm di altezza e vanta un volume di carico di 3,9 metri cubi (2 europallet, sino a 800 kg di peso). La più lunga L2 si estende per 4.910 mm, è alta 1.844 mm e, mantenendo immutate le altre dimensioni, offre una volumetria massima di 4,9 metri cubi.

In listino, a partire dai 38.839 euro "chiavi in mano" del modello L1, in allestimento Acenta, la proposta più compatta è disponibile anche nelle più ricche varianti Connecta e Tekna, rispettivamente a 3.050 e 5.612 euro in più. Medesimi differenziali di prezzo e versioni per la più lunga L2 che parte da 40.669 euro per arrivare a 46.281 euro.

Erede del modello e-NV200, il Townstar offre un comfort di tipo più automobilistico ed è equipaggiato con tecnologie di ultima generazione, come il sistema di assistenza alla guida ProPilot, al debutto su un commerciale della Casa nipponica. Da segnalare, inoltre, il dispositivo Nissan Charge che indica tramite app su smartphone la colonnina di ricarica disponibile più vicina.

Di rilievo la garanzia commerciale proposta per Townstar: 5 anni o 160.000 km per il mezzo, inclusi la copertura paraurti, la garanzia sulla verniciatura e l'assistenza stradale. Periodo che sale a 8 anni o 160.000 km per la batteria, che può essere ricaricata con corrente alternata (22 kW) o sistema rapido (DC con CCS), per un pieno all'80% nella modalità più veloce in soli 37 minuti.