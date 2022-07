Gruppo Koelliker, con Emeren verso la mobilità elettrica

Il Gruppo Koelliker ha siglato un protocollo di intesa con Emeren, attraverso la sua controllata Emergo, piattaforma di sviluppo di pensiline fotovoltaiche per veicoli elettrici, per lo sviluppo di un'infrastruttura di mobilità elettrica in Italia. L'accordo appena siglato prevede la realizzazione di pensiline fotovoltaiche e stazioni di ricarica EV su tutto il territorio nazionale.

Questa collaborazione riunisce l'esperienza di Koelliker nel settore automobilistico tradizionale e full-electric e le conoscenze di Emeren in materia di tecnologia solare fotovoltaica e di mercato dell'energia. Con questo accordo il Gruppo Koelliker continua nel suo percorso verso la mobilità del futuro, sviluppando nuove possibilità nell'automotive, introducendo nuovi servizi in tema di mobilità.

"Questa partnership - ha commentato Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker - rientra nella nostra visione più ampia di favorire la diffusione della mobilità elettrica come futuro della mobilità stessa, combinando sostenibilità, efficienza ed accessibilità. Il nostro modo di immaginare la mobilità del futuro va oltre la diffusione di veicoli elettrici alimentati da energia pulita e coinvolge l'intero ecosistema elettrico. Questo accordo è perciò un trampolino di lancio per un futuro che stiamo costruendo qui e ora".

La partnership contribuirà ad incrementare la disponibilità sul territorio italiano di punti di ricarica per accompagnare in particolare la clientela business verso la transizione elettrica, agevolando una maggiore diffusione di servizi di valore vicini agli utilizzatori finali delle vetture elettriche business e alle loro future abitudini quotidiane di mobilità.