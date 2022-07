Papilio3 ricarica elettrica ready to plug rifornita dal sole

L'assenza di precipitazioni e l'insolita presenza del solleone nel Regno Unito possono anche avere effetti positivi: lo sostiene il principale installatore e operatore di parcheggi con pannelli solari in Gb Solar Car Parks (SCP) che ha fornito una dimostrazione molto tempestiva di come sfruttare una criticità per ottenere effetti positivi sull'ambiente.

Dall'installazione alla fine di maggio di Papilio3 - il prototipo del primo mini parcheggio solare 'pop-up' al mondo con hub di ricarica per veicoli elettrici - grazie ad un round di crowdfunding di 3ti, SCP è stata in grado di generare energia solare sufficiente per far funzionare un'auto elettrica media per oltre 32.000 km, ben oltre il doppio del chilometraggio annuale medio di un conducente del Regno Unito.

"Il solare è un'abbondante fonte di energia rinnovabile - h dettoTim Evans, fondatore e Ceo di 3ti - il rendimento della nostra prima unità Papilio3 al Surrey Research Park ha già superato i 4,86 MWh e tutti i 12 punti di ricarica sono stati utilizzati regolarmente. Le statistiche più recenti dell'Agenzia internazionale per l'energia mostrano che la produzione di elettricità rinnovabile è aumentata del 9,8% su base annua in tutti i paesi dell'OCSE, ma c'è ancora molto spazio per ulteriori miglioramenti".

A giugno, la prima unità Papilio3 ha generato 2,36 MWh ed è sulla buona strada per superare questa cifra a luglio.

Attualmente, questo rappresenta un rapporto tra generazione fotovoltaica e carica di veicoli elettrici del 53%, anche se questo si ridurrà nel corso dell'anno e dovrebbe raggiungere una media di circa il 20% dopo l'inverno.

Papilio3 è costruito attorno a un container riciclato, può essere consegnato in 24 ore per un servizio realmente 'ready to plug' e integra le tre tecnologie indispensabili per gli utenti: la generazione dell'elettricità solare, il sistemi di accumulo di energia a batteria (capacità fino a 250 kWh) e punti di ricarica per EV con prese a 7, 11 e 22 kW.