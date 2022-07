Volta Truck apre a Parigi primo Studio di costruttore camion

Molte Case automobilistiche hanno aperto nelle grandi città i cosiddetti Studio (cioè luoghi a metà strada fra la lounge dedicata alla sola accoglienza e le show-room finalizzate a supportare i processi di vendita) nelle zone più centrali delle città, così da modificare la percezione del brand e attirare soprattutto nuove fasce di utenza. Non era mai accaduto però che ad inaugurare un Brand Studio, e per di più nel pieno centro di Parigi, cioè nei pressi del Boulevard des Capucines nel nono arrondissement, fosse un costruttore di camion.

A rompere il ghiaccio è stata la start-up Volta Truck, che ha un programma 'rivoluzionario' dal punto di vista della gamma di veicoli (ora centrata sul Volta Zero, un veicolo da Volta Zero da 16 tonnellate progettato per la logistica urbana, che offre un'autonomia in puro elettrico di 150 - 200 km) e si sta dimostrando anche fortemente innovativa nelle strategie commerciali e di marketing. Mentre prepara all'entrata in funzione dei veicoli da trasporto Volta Zero completamente elettrici per le strade della città entro la fine dell'anno, il primo Volta Trucks Studio aperto a Parigi racconta l'idea del costruttore svedese di operare attraverso uffici 'interni' ai mercati in cui l'azienda gestirà le sue operazioni commerciali e accoglierà i clienti durante il processo di vendita. L'esperienza dello Studio sarà educativa, informativa e mostrerà anche l'essenza del marchio Volta Trucks.

Situato nella storica Rue Edouard VII, il Volta Trucks Studio è perfettamente posizionato tra uffici, negozi, case, ristoranti, hotel e teatri, e vicino a dove vivono e lavoranno molti potenziali dei clienti dell'azienda. A Parigi verranno aperti anche due Volta Trucks Hub di cui uno, recentemente annunciato, si trova a Bonneuil-sur-Marne, a sud-est della metropoli, nei pressi degli importanti centri logistici di Rungis, Orly, Créteil e Bonneuil-sur-Marne La Francia è uno dei due mercati di lancio dell'Ue per Volta Trucks, e la società annuncerà presto anche l'ubicazione del Volta Trucks Hub a Londra. In questo caso però le operazioni del London Studio saranno all'interno della base commerciale e di ricerca e sviluppo dell'azienda sul corridoio M4 tra Reading e Bracknell.

A queste due prime sedi altri Volta Studio e Volta Hub seguiranno quelli nelle restanti città di lancio dell'Ue di Madrid, di Milano, della regione tedesca del Reno-Ruhr e la infine della regione olandese di Randstad.