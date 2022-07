Ctm a Berlino per presentare i suoi e-bus da sei metri

Ctm a Berlino alla 13/a conferenza VDV-Electric Bus e alla fiera ElekBu "Mobility of the Future" per presentare i risultati dell' esperienza dell'e-bus da 6 metri con pantografo lanciata pochi mesi fa nella Città metropolitana di Cagliari.

I mezzi funzionano con la ricarica breve al capolinea, attraverso la linea filoviaria. Gli e-bus sono stati recentemente messi in servizio dall'azienda sulla linea 10 a Cagliari e sulla linea 40 a Quartu. "Siamo particolarmente soddisfatti di essere stati invitati a questa importante manifestazione - ha detto il presidente del Ctm Carlo Arba - ed aver portato la nostra esperienza sulla mobilità elettrica.

Ricordo che il nuovo e-bus da 6 metri è un modello corto particolarmente adatto per le vie strette dei quartieri storici e che CTM sta avviando un piano di riconversione energetica che punta al rinnovo dell'intera flotta sostenibile entro il 2033".

Una strada sempre più verde: "Abbiamo iniziato - ha continuato Arba - con il rinnovo della flotta filoviaria, ben 32 filobus di nuova generazione, abbiamo già in linea gli e-bus corti da 6 metri e acquistato altri 18 autobus totalmente elettrici da 12 metri che arriveranno entro il prossimo anno". CTM è impegnata in questa transizione energetica, dimostrando che senza cantierizzazioni delle strade e senza infrastrutture ha un trasporto pubblico efficiente e sostenibile".