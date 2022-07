Porsche: upgrade tech porterà le Tycan al livello MY 2023

Da quando Porsche ha presentato la sua prima auto sportiva a trazione completamente elettrica, alla fine del 2019, sono stati oltre 75.000 gli esemplari di Taycan consegnati in tutto il mondo. Ora è in arrivo un esteso aggiornamento alla gamma sin qui commercializzata: indipendentemente dalla data di costruzione del veicolo, dal motore e dalla carrozzeria, il software di tutte le varianti della Taycan potrà essere portato al livello del Model Year 2023 grazie a uno specifico aggiornamento gratuito che sarà rilasciato in base al mercato di riferimento. La portata precisa dell'aggiornamento e la durata della sosta in officina dipenderanno dallo stato specifico del software della vettura interessata. I modelli meno recenti saranno quelli che maggiormente beneficeranno delle numerose migliorie apportate e richiederanno un maggior tempo per installare tutte le novità. Gli upgrade tecnologici avranno effetti: sul propulsore, la gestione termica, PCM e Porsche Connect, i sistemi di assistenza e lo sblocco di funzioni dopo l'acquisto del veicolo (FoD). Per i clienti di Europa e Nord America, sarà inoltre possibile, questa opzione è a pagamento, fare il pieno di elettroni in tempi più rapidi e attivare la funzione Plug & Charge.

Quest'ultima consentirà di attaccarsi alla colonnina abilitata e pagare senza dover ricorrere a una carta o a un'App.