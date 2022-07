Elaris Finn, city car elettrica venduta in Germania da Lidl

Dopo l'iniziativa del circuito dei negozi di elettronica ed elettrodomestici francese Darty, che ha distribuito nei suoi centri commerciali ala piccola Citroën Ami, in Germania ha fatto scalpore l'iniziativa di Lidl che dallo scorso giugno propone in alcuni supermercati l'auto elettrica Elaris Finn.

Si tratta di una tipica city car tre porte che è stata lanciata in Cina nel 2019 e che si distingue - rispetto alla concorrenza - per un livello di finitura ed equipaggiamento degno delle migliori Bev europee. l'Elaris Finn ha, ad esempio, uno schermo da 12,3 pollici che consente di interagire molto facilmente con Apple Car Play e Android Auto ed ha numerose dotazioni di sicurezza. .

Grazie al motore da 45 Cv e una massa di 930 kg vanta un notevole scatto e può raggiungere una velocità di 115 km/h.

Quando la batteria è carica, la Finn offre 300 chilometri di autonomia. Per quanto riguarda il prezzo, Lidl propone in Germania di noleggiare l'auto a 222 euro al mese. L'abbonamento passa attraverso il provider Like2Drive ed è valido per un anno con 10.000 chilometri inclusi.