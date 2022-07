Nissan lancia Electric Travel Guide, viaggio sostenibile

In concomitanza all'arrivo di Ariya, il primo crossover-coupé 100% elettrico, Nissan, lancia l'Electric Travel Guide, l'applicazione per viaggiare in tutto il mondo in modo sostenibile.

"Abbiamo realizzato questa guida - spiega Friederike Kienitz, senior vice president, Corporate affairs and Sustainability di Nissan Amieo - per promuovere e facilitare i viaggi sostenibili.

Crediamo che la mobilità elettrica debba essere parte di un sistema dove economia circolare e zero emissioni siano le chiavi per un futuro più sostenibile".

Un sondaggio presentato dalla Casa giapponese ha evidenziato come: quattro persone su cinque (83%) considerano fondamentale viaggiare in modo sostenibile, tre su cinque (61%) vogliono farlo in modo più consapevole rispetto al passato. L'Electric Travel Guide di Nissan, è stata pensata e realizzata per offrire spunti di viaggio a chi sceglie di muoversi con veicoli a basso impatto ambientale, piuttosto che a bordo di aerei.

Nella guida, vengono proposti itinerari capaci di offrire scorci suggestivi ed emozionanti con tappe all'insegna della cultura e della buona cucina. Per l'impegno in tema di sostenibilità urbana, le innumerevoli attrazioni culturali e l'ampia diffusione di veicoli elettrici, Stoccolma, è stata la scelta naturale, non solo per il lancio di Ariya, il suv-coupè dall'autonomia che supera i 530 km con una sola ricarica, ma anche per iniziare questa vacanza a zero emissioni .

L'ambizioso obiettivo della capitale della Svezia di rinunciare ai combustibili fossili entro il 2040, è in linea con la visione Nissan Ambition 2030 per un mondo più pulito, più sicuro e più inclusivo. L'Electric Travel Guide è un'applicazione dinamica che presto sarà arricchita con nuove destinazioni e itinerari di viaggio.