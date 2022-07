Hyundai N: 2 concept elettrificati ad alte prestazioni

Si chiamano N RN22e e N Vision 74 e rappresentano la visione dell'elettrificazione ad alte prestazioni del brand Hyundai N. Con i due concept appena svelati, Hyundai mostra l'ambizione di diventare leader nel futuro a emissioni zero. RN22e si basa sulla nuovissima IONIQ 6 e poggia sulla piattaforma Electric-Global Modular Platform (E GMP) dell'azienda per stabilire un nuovo standard nell'ambito dei veicoli elettrici ad alte prestazioni, mentre N Vision 74 combina la tecnologia EV con un avanzato sistema di celle a combustibile a idrogeno, diventando così il primo laboratorio su ruote ibrido a idrogeno di Hyundai N, che esplora il divertimento alla guida nell'era dell'elettrificazione.



"RN22e e N Vision 74 svolgono un ruolo importante nello sviluppo strategico della nostra intera gamma di prodotti, in particolare dei nostri veicoli elettrificati ad alte prestazioni - afferma Thomas Schemera, executive vice president e head of customer experience division di Hyundai Motor Company - I Rolling Lab rappresentano il continuo sviluppo delle nostre tecnologie più avanzate. Questo approccio unico ci rende pronti per le sfide del futuro, consentendoci di spingere noi stessi al limite".

Sia RN22e che N Vision 74 continueranno a essere testate e verificate dagli ingegneri Hyundai, affinché le future auto N di serie possano essere dotate delle loro tecnologie avanzate.

RN22e è stata testata per massimizzare i tre pilastri delle prestazioni N, a partire da "corner rascal": il brand N si è impegnato fin dal suo lancio a sviluppare l'ormai caratteristica abilità nell'affrontare le curve, e ha equipaggiato la maggior parte dei modelli N con l'e-LSD, Corner Carving Differential.

RN22e aumenta la sensazione di estrema aderenza in curva con un peso inevitabilmente maggiore, esplorando il torque vectoring attraverso una doppia frizione. Inoltre, le parti stampate in 3D riducono il peso e mantengono la rigidità per un migliore comportamento in curva.

Dotata di trazione integrale (AWD), RN22e offre una distribuzione della coppia ottimizzata in base alle diverse modalità di guida, consentendo al conducente di scegliere la coppia sulle ruote anteriori e posteriori. Con una lunghezza di 4.915 mm, una larghezza di 2.023 mm e un'altezza di 1.479 mm su un passo di 2.950 mm, RN22e continuerà a evolvere grazie all'esperienza nell'ambito del motorsport, in modo che Hyundai possa affinare e perfezionare le sue tecnologie avanzate per lanciare un modello N elettrico di serie che sfrutti il potenziale della piattaforma E-GMP.

Ispirata alla storia di Hyundai, N Vision 74 è un rolling lab ibrido a celle a combustibile a idrogeno ad alte prestazioni che sottolinea la leadership dell'azienda nelle tecnologie delle prestazioni sostenibili. La N Vision 74 guarda sia alla tecnologia che al design, radicandosi nella visione sostenibile di N annunciata nel 2015 e nella passione di Hyundai per le alte prestazioni dal 1974.

Con una lunghezza di 4.952 mm, una larghezza di 1.995 mm e un'altezza di 1.331 mm su un passo di 2.905 mm, è il primo laboratorio su ruote ad alte prestazioni costruito con il più avanzato sistema di celle a combustibile a idrogeno che Hyundai N abbia mai creato. Questa non è però la prima volta che N si occupa della tecnologia delle celle a combustibile: N Vision 74 si ispira infatti anche alla concept car Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo, presentata nel 2015 con il lancio del marchio N per immaginare il futuro delle alte prestazioni a idrogeno.