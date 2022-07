On Charge, l'alleanza green con i Borghi più belli d'Italia

L'Associazione dei Borghi più belli d'Italia insieme ad On Charge per una partnership all'insegna della mobilità sostenibile. Grazie all'accordo, ogni Comune usufruirà gratuitamente delle prime due colonnine e avrà la possibilità di farne richiesta di un numero maggiore in base alle proprie esigenze e alla disponibilità di aree pubbliche idonee a recepirle.

Finora già 100 Comuni aderenti all'Associazione hanno espresso interesse. On Charge propone ai Borghi più Belli d'Italia anche mobilità integrata, multimediale ed elettrica, con un'attenzione particolare ai soggetti più fragili attraverso servizi ecosostenibili e inclusivi (navette elettriche ed e-car equipaggiate ad hoc).

L'e-mobility di On Charge si associa, così, alla costruzione della rete di ricarica. L'obiettivo è fornire supporto e consulenza per reperire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. On Charge segue l'intero processo: l'individuazione dei siti dove installare le colonnine o le infrastrutture; la progettazione; la richiesta di autorizzazioni; l'installazione vera e propria; la gestione da remoto delle infrastrutture di ricarica tramite app; il collegamento alla rete elettrica; la manutenzione delle infrastrutture; l'adeguamento tecnologico delle attrezzature e la realizzazione della rete di sharing.

On Charge, inoltre, è l'unica azienda italiana che fornisce l'infrastruttura, i veicoli per lo sharing - auto, scooter e bici elettriche - ma anche l'app con cui fare la ricarica e pagare, app che permette anche di cambiare mezzo a seconda delle esigenze, passando da moto a bici e così via.

"La nostra associazione punta a coniugare la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio e la preservazione dell'ambiente naturale - afferma Fiorello Primi, presidente dell'Associazione dei Borghi più Belli d'Italia - L'accordo che abbiamo stipulato con On Charge, una azienda italiana che conosce la nostra realtà ed è in grado di proporre un servizio di mobilità elettrica tagliato a misura delle nostre esigenze, può rappresentare una occasione per unire tradizione e modernità e migliorare ulteriormente la qualità di vita dei nostri borghi".

Soddisfazione anche per l'amministratore delegato di On Charge Claudio Piazza: "Siamo orgogliosi di aver siglato questo protocollo d'intesa con l'Associazione dei Borghi più Belli d'Italia. La mobilità elettrica rappresenta un valore aggiunto in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e può davvero contribuire alla promozione e allo sviluppo delle nostre eccellenze, diventando un elemento di ulteriore attrazione e uno strumento utile alla conoscenza e alla scoperta del territorio, nel segno del turismo sostenibile.

Siamo certi che l'accordo consentirà di intraprendere un percorso di innovazione e coniugare la bellezza dei borghi con la mobilità elettrica, in linea con quella trasformazione profonda del nostro modello di sviluppo e quel contenimento delle emissioni diventati parte integrante dei piani strategici dell'Unione Europea".