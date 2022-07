Aziende Jap al lavoro per salvare motori ICE con idrogeno

Alcune aziende giapponesi, come Isuzu Motors Limited, Denso Corporation, Toyota Motor Corporation, Hino Motors e Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT), hanno annunciato l'avvio di un programma di ricerca sui motori a idrogeno per i veicoli pesanti da trasporto, con l'obiettivo di non mettere da parte i motori a combustione interna e utilizzarli invece maggiormente come opzione per raggiungere la neutralità carbonica.

Nel percorso verso la neutralità della CO2 - si legge nella nota - possono essere utilizzate varie soluzioni di elettrificazione per soddisfare le richieste dei regolatori e del mercato, tra cui i propulsori ibridi (HEV), quelli elettrici a batteria (BEV) e i sistemo a celle a combustile alimentate a idrogeno (FCEV), con differenze a seconda della situazione energetica nei vari Paesi e delle differenze di utilizzo da parte dei clienti.

I motori a idrogeno rappresentano una di queste opzioni, e lo dimostra la Corolla alimentata a idrogeno che in Giappone partecipa alla Super Taikyu Series dal maggio 2021. Grazie alla evoluzione della tecnologia dei motori termici che funzionano a idrogeno sarà possibile a breve poter contare sugli sforzi che vengono fatti per raggiungere la neutralità dal carbonio nell'ambito di una società dell'idrogeno. E in particolare grazie all'aumento del numero di partner nella produzione, al miglioramento della filiera di trasporto e naturalmente nell'utilizzo dell'idrogeno nei motori.

La riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti e nella logistica da parte dei veicoli pesant è una tema sociale che deve essere affrontato insieme a partner che condividono una visione comune verso il raggiungimento della neutralità carbonica. Ecco perché Isuzu, Denso, Toyota, Hino e CJPT ritengono che i motori a idrogeno siano una soluzione a questo problema e utilizzeranno le tecnologie e il know-how che ogni azienda ha accumulato, per studiare il potenziale dei motori a idrogeno nei veicoli commerciali pesanti.