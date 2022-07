Zig Zag Sharing, raddoppiata la flotta di scooter a Milano

Zig Zag Sharing raddoppia la flotta di ciclomotori a Milano in nome dell'ecosostenibilità. Gli scooter gialli saranno sostituiti ed integrati con una nuova gamma 100% elettrica di colore giallo e verde, nata dalla partnership con Go Sharing. I mezzi saranno disponibili da luglio e potranno essere noleggiati e gestiti tramite la app Zig Zag. Quest'ultima è da 7 anni una delle principali piattaforme di scooter sharing attive nei maggiori capoluoghi italiani (Roma, Milano, Torino, Firenze e Verona). Dal 2021 collabora con Go Sharing per una totale conversione alla mobilità green: da quest'anno, infatti, l'intera flotta è composta di mezzi 100% elettrici e, grazie all'accordo con l'energy company Pulsee, la ricarica dei veicoli è garantita attraverso energia esclusivamente rinnovabile.

A Milano, dunque, saranno molte le aree coperte dal nuovo servizio di sharing, incluse Città Studi, Casoretto e Lorenteggio, con la consueta ampia scelta di pacchetti, agevolazioni e tariffe che spaziano da quella al minuto alla giornaliera. In occasione del lancio delle nuove flotte, sarà poi attivato uno speciale codice sconto, GREEN30, grazie al quale i nuovi utenti riceveranno 30 minuti di noleggio in regalo.