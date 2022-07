Mobilità: Nhoa realizzerà ricariche per veicoli a Padova

Atlante, società del Gruppo Nhoa, già Engie Eps, si è aggiudicata la concessione per la realizzazione nel Comune di Padova di due 'hub' di sosta e ricarica per veicoli elettrici, alimentati al 100% da energia rinnovabile.

Le due strutture saranno dotate di un totale di 80 posti auto elettrificati con energia prodotta anche dai pannelli solari che sovrastano e pensiline di copertura di 160 parcheggi.

I due Hub saranno installati ai capolinea della principale linea tramviaria della città per incentivare l'uso della mobilità elettrica e del trasporto pubblico.