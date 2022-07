Citroën Ami, ora disponibile anche in UK e in Turchia

Si estende il successo del veicolo elettrico Citroën Ami, capace di vendere oltre 23.000 dal 2020, anno in cui venne lanciato nel mercato europeo. Già commercializzato in 9 Paesi europei, dal mese di giugno è disponibile anche nel Regno Unito e in Turchia per i privati e i clienti business.

L'84% degli ordini di questo veicolo, compatto e originale, è effettuato dai clienti privati. Tuttavia, in alcuni Paesi questo mix si inverte a favore delle aziende, come nei mercati del Marocco e della Turchia. Il Portogallo ha trovato il perfetto equilibrio tra clienti privati e business, che si dividono equamente gli ordini. L'Italia, con 6.600 ordini, rappresenta il secondo mercato per Ami, dopo la Francia.

"Ami è la vera incarnazione dello spirito Citroën, strettamente legato alla vita quotidiana e alla mobilità dei suoi clienti. Ci impegniamo a portare la guida elettrica a tutti e siamo estremamente orgogliosi che Ami abbia riscosso un tale successo anche fuori dall'Europa", afferma Vincent Cobée, amministratore delegato di Citroën.