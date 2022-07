Toyota in pool con 4 aziende per idrogeno sui mezzi pesanti

Il gruppo Toyota e altre quattro aziende giapponesi hanno annunciato di aver avviato un programma per la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per l'utilizzo dell'idrogeno sui mezzi pesanti. Con la Casa delle Tre ellissi collaboreranno in questo progetto Isuzu Motors Limited, Denso Corporation, Hino Motors e Commercial Japan Partnership Technologies Corporation. L'obiettivo finale dello studio è impiegare il combustibile pulito per alimentare i motori a combustione interna dei camion, così da facilitare il raggiungimento della netralità di emissioni di CO2. Al contempo, lo sviluppo di tali soluzioni permetterà anche di diversificare l'offerta sul mercato di prodotti più 'green', ampliandone il ventaglio e andando oltre i veicoli elettrici puri e quelli alimentati a celle a combustibile con idrogeno.

L'impiego dell'idrogeno come combustibile sui motori di impostazione tradizionale non è di per sé una novità, ma negli ultimi anni Toyota ha ripreso quest'opzione, esplorando nuovi impieghi alla luce degli sviluppi tecnologici. Dal maggio 2021, per esempio, una Toyota Corolla con motore a combustione interna alimentato a idrogeno compete nel campionato sportivo nipponico Super Taikyu Series.

Le cinque società lavoreranno insieme anche per potenziare le opportunità di affermazione di una società dell'idrogeno nel settore della mobilità.