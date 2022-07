Panda Hybrid, con versione Garmin l'esclusività è al top

Ci sono tanti modi per godere dei vantaggi della nuova motorizzazione Hybrid 70 Cv di Fiat Panda. Panda Hybrid, con versione Garmin l’esclusività è al topL'ultima, in perfetta sintonia con la voglia di evasione e di avventura tipica delle vacanze, è la versione speciale nata (assieme a Tipo) dalla collaborazione con Garmin, il fornitore leader a livello mondiale di prodotti abilitati alla navigazione GPS.

Panda Garmin Hybrid è chiaramente un invito che Fiat rivolgere a tutti per unire il piacere di una mobilità rispettosa dell'ambiente con quello delle attività all'aperto.

Gli slogan 'Jump inside to get outside' e 'Warmed up for the outdoor' lo riassumono facilmente. Chi acquista Panda Garmin Hybrid riceve infatti lo smartwatch Venu Sq, connubio ideale per chi pratica sport fuori città, che combina il monitoraggio della salute e le funzioni di fitness con lo stile quotidiano.

Frutto dell'accordo tra la marca Fiat e Garmin, la società globale che da oltre 30 anni sviluppa dispositivi con tecnologia satellitare integrata, questo nuovo allestimento si aggiunge agli allestimenti Cross e (Red) che hanno già contribuito al successo di Panda e di Tipo. Basti pensare che una Panda su quattro è venduta nella configurazione Cross, con un trend in crescita.

Per questa versione speciale è stata realizzata una nuova ed esclusiva livrea Verde Foresta, dettagli arancioni ed un look cross ne fanno la compagna di viaggio ideale per gli appassionati del Wellness & Sport, che non rinunciano a uno stile metropolitano distintivo. Oltre che iForesta Panda Garmin è disponibile anche nelle livree Bianco Gelato, Grigio Maestro e Nero Cinema.

Grazie alla motorizzazione Hybrid 1.0 GSE 70 Cv Panda Garmin garantisce emissioni di CO2 nel ciclo misto pari a 112 g/km e un consumo di carburante (sempre nel ciclo misto di 4,9 litri ogni 100km, a dimostrazione che si tratta di un vero e proprio 'concentrato' di versatilità, innovazione tecnologica, design grintoso ma anche di prestazioni ambientali di spicco.

Immaginata e poi disegnata per esaltare la sua capacità di affrontare con disinvoltura e stile le 'avventure' del traffico quotidiano, la serie speciale Garmin propone alcuni elementi arancioni che spiccano soprattutto sulla verniciatura Verde Foresta. E' il caso del liner sopra le fasce paracolpi laterali, della scritta Panda al centro dei cerchi da 15 pollici con finitura nero opaco e del badge Garmin sul montante centrale. A richiesta è disponibile anche il doppio gancio-traino arancione, posto sullo scudo paracolpi anteriore che rappresenta un richiamo ancora più forte al mondo outdoor e a quello dei fuoristrada. Specifica di Panda Garmin anche la nuova tinta opaca grigio chiaro per gli skid plate, le calotte specchietti e le modanature laterali. Completano gli esterni i fendinebbia, i proiettori DRL a led e le barre nere sul tetto.

La stessa impronta si ritrova nell'abitacolo, dove gli interni specifici sposano alcuni dettagli arancioni, come le cuciture sul rivestimento in tessuto nero dei sedili. Di serie il climatizzatore automatico, poggia testa posteriori, la radio DAB con touchscreen da 7 pollici con Bluetooth, compatibile con Apple Carplay e Android Auto e comandi audio al volante.