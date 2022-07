Torino: finanziamento di 50 milioni per 300 nuovi bus

In arrivo 50 milioni per 300 nuovi autobus, di cui 240 ecobus, che andranno ad incrementare il servizio svolto in elettrico già oggi al 50%. Il CdA di Gtt ha approvato un contratto di finanziamento per 50 milioni da parte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti, assistito da Garanzia Italia di Sace e sottoscritto le convenzioni tra l'azienda e le banche che consente di procedere all'assegnazione delle gare con i costruttori dei bus Iia e Iveco, che arriveranno dopo l'estate, mentre a fine anno arriveranno i nuovi bus elettrici di Yutong.

Il finanziamento integra i fondi del Piano strategico nazionale mobilità sostenibile e del Pnrr (Paino nazionale di ripresa e resilienza) e consente di proseguire il rinnovo della flotta previsto dal Piano Industriale 2021-2023 che vede l'introduzione in servizio di 292 nuovi mezzi. Nel dettaglio si tratta di 120 bus elettrici, 50 dei quali già in servizio da settembre, 122 bus urbani a metano e 50 bus extraurbani ad alimentazione tradizionale euro 6. Oltre ai 292 nuovi bus saranno poi introdotti 40 tram Hitachi Rail che fanno parte della seconda tranche dell'accordo quadro di 70 nuovi tram per la città di Torino in arrivo a partire dalla fine di quest'anno.

Parte dei fondi non utilizzati per l'acquisto dei mezzi servirà a proseguire sui progetti innovativi a partire dalla digitalizzazione del servizio "Siamo molto soddisfatti - dice l'Ad Giovanni Foti - di essere riusciti al termine del nostro mandato a raggiungere per l'azienda e la Città questo importante risultato che consolida e rafforza il rinnovamento industriale dell'azienda".