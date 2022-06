Bologna stanzia oltre 5 mln per car e bike sharing elettrici

Un pacchetto di misure a sostegno della mobilità sostenibile, per una somma complessiva di cinque milioni e 215 mila euro provenienti da diverse linee di finanziamento è stato approvato dalla giunta comunale di Bologna con l'obiettivo di incentivare e potenziare il car sharing e il bike sharing elettrici, l'acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike e l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale negli spostamenti casa-lavoro.

Il potenziamento della sharing mobility sarà attuato mediante una convenzione tra Comune e Agenzia della Mobilità Srm, il cui schema approvato in delibera di Giunta prevede la gestione da parte di Srm di due interventi, uno sul fronte dell'offerta e uno di incentivi alla domanda. Il primo è un finanziamento rivolto ai gestori del car e bike sharing per aumentare la flotta circolante, attraverso l'investimento di 1 milione e 250 mila euro di fondi europei Pon Metro-React Eu per l'acquisto di veicoli elettrici e l'ampliamento del servizio. Il secondo intervento prevede un bando da 300 mila euro di fondi Primus del Ministero della Transizione Ecologica, per l'erogazione di buoni mobilità per il car sharing (per un totale di 187.500 euro) e bike sharing (per un totale di 112.500 euro). A questi si aggiungeranno i fondi di cofinanziamento da parte dei gestori, portando le cifre complessive rispettivamente a 250 mila e 150 mila euro per un totale di 400mila euro. Sono beneficiari i cittadini residenti a Bologna che si iscriveranno per la prima volta ai servizi in sharing.

Una seconda delibera di Giunta stanzia 3 milioni di euro, sempre finanziati dal fondo Pon Metro-React Eu, su due bandi rivolti a cittadini e lavoratori e lavoratrici di aziende ed enti con sede a Bologna che abbiano un accordo di Mobility Management vigente.