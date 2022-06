Zity by Mobilize sbarca a Milano per un nuovo car sharing

Dopo Madrid dove è sbarcato nel 2017, Parigi (2020) e Lione (2022) il car sharing 100% elettrico free-floating Zity by Mobilize avvia il proprio servizio nella città di Milano a partire dal 23 giugno. Questa nuova esperienza di mobilità ad emissioni zero debutta con una flotta di 450 Dacia, e lo fa in modalità smart, poiché il servizio viene gestito completamente tramite una App.

Zity è il risultato di una joint venture tra l'operatore di infrastrutture Ferrovial e Mobilize, la mobility company di Renault Group. Nelle città in cui è attivo conta oltre 560mila utenti e una flotta 100% elettrica di 1.875 veicoli. Al cuore del progetto ci sono sicurezza, sostenibilità e innovazione tecnologica, che consentono agli utenti di prenotare e noleggiare un'auto semplicemente tramite app.

Nel 2021 Zity ha registrato 1,5 milioni di noleggi e 8 milioni di euro di fatturato a Madrid e Parigi. A livello globale, la flotta ha percorso oltre 17 milioni di chilometri (+19% rispetto al 2020) evitando così l'emissione in atmosfera di 1.880 tonnellate di CO2 che sono l'equivalente di 1.550 auto personali guidate per un anno.

Per ciò che riguarda il capoluogo lombardo sono oltre 6.000 le registrazioni raccolte solo nella fase di pre-lancio, che potranno utilizzare una delle Dacia Spring alla tariffa promozionale di 0,23 euro al minuto. La flotta di Zity è disponibile al noleggio in un'area di 112 chilometri quadri all'interno della città di Milano e può essere guidata ovunque (anche fuori l'area, tenendo conto dell'autonomia) purché il noleggio si concluda all'interno dell'area coperta dal servizio.

La App Zity è disponibile su App Store e Google Play. Gli utenti devono creare il proprio account inviando alcune informazioni identificative (e-mail, numero di telefono) e caricare un selfie e le foto del proprio documento d'identità e della patente di guida. La registrazione è gratuita. Una volta completata questa fase tutto avviene tramite l'app. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la flotta è dimensionata in modo che ogni utente possa trovare un veicolo entro 10 minuti a piedi.

È sufficiente aprire l'App sul proprio smartphone per localizzare un veicolo vicino; le auto possono essere prenotate per un massimo di 20 minuti in modo che gli utenti possano raggiungere il proprio veicolo senza fretta. Interessante anche la tariffa speciale che si ottiene passando con la App alla modalità Stand By (si riduce alla metà) per conservare la disponibilità dell'auto quando si è parcheggiati e non ci si sposta perché impegnati in un negozio, in un ristorante o sì è semplicemente a casa. 6 ore di auto a disposizione costano solo 0,72 euro.

Zity applica anche interessanti tariffe orarie e giornaliere che vanno dalle quattro ore (29 euro) ai 3 giorni (99 euro).

Vengono applicate automaticamente quando l'auto viene noleggiata per un lungo periodo di tempo, così che l'utente non debba scegliere in anticipo per quanto tempo dovrà tenere l'auto. Il sistema applica sempre la tariffa migliore per l'utente; ad esempio, appena il noleggio raggiunge i 49 euro l'utente può tenere il veicolo fino a 24 ore senza costi aggiuntivi. Anche le tariffe flat sono attualmente soggette a un'ulteriore promozione durante il periodo di lancio.