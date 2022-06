Volvo, il cammino di Powerstop fa tappa a Civitanova Marche

La mobilità elettrica secondo Volvo, sostenibile e per tutti, passa anche da Civitanova Marche. È infatti stata inaugurata nella città marchigiana la nuova stazione Powerstop/Euromotors, ovvero una nuova tappa nel percorso Powerstop della casa automobilistica, alle prese da mesi con la realizzazione della sua rete di colonnine di ricarica ultrafast per favorire la mobilità elettrica nel nostro Paese.

"Le colonnine di ricarica ultrafast - ha spiegato Luca D'Onofrio, Direttore Consumer Experience di Volvo Car Italia - sono le uniche che consentono una mobilità di lungo raggio con un'auto elettrica e Volvo ha scelto di entrare in campo direttamente, con una forma di rispetto per tutti gli utenti. L'auto elettrica quindi non solo come auto cittadina ma come veicolo per la mobilità nazionale. Siamo l'unica casa che ha una rete proprietaria in fase di sviluppo in Italia e abbiamo già 12 stazioni attive.

Le statistiche ci dicono che gli utenti si fermano 20-25 minuti e in questo tempo limitato ricaricano 150/200 Km di autonomia". La stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Powerstop/Euromotors a Civitanova Marche è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza massima pari a 100 kW. Il proprietario dell’infrastruttura di ricarica è Euromotors Srl, mentre il gestore dell’infrastruttura e del sistema operativo è Duferco Energia. Plugsurfing (partner di Volvo in Europa ) è invece il fornitore di servizi di ricarica.

"L'obiettivo - ha commentato ancora D'Onofrio - è di arrivare a 30 colonnine entro la fine dell'anno ma già adesso la gran parte del Nord d'Italia è coperta. Volvo è all'avanguardia nella mobilità e non è un caso se abbiamo deciso che dal 2025 venderemo il 50% di auto elettriche, per arrivare a vendere solo elettriche nel 2030, anticipando così di 5 anni quanto deciso recentemente a livello europeo". Dall'inizio dell'anno Volvo ha sono già attivato le colonnine Powerstop a Perugia (10 febbraio), a Bologna (14 febbraio), a Ferrara (10 marzo), a Roma (12 aprile), a Trento (5 maggio), ad Ancona (12 maggio), a Torino (19 maggio) e a Frosinone (9 giugno), mentre il calendario delle prossime inaugurazioni prevede Ravenna, Padova e Udine, con tappe successive in via di definizione.