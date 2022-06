New Holland T6 Methane Power con impronta CO2 negativa

All'interno della gamma di New Holland Agriculture, il trattore T6 Methane Power rappresenta una delle soluzioni più interessanti e valide a favore dell'agricoltura sostenibile. In quanto alimentato con biometano generato da letame, questo modello rappresenta un autentico punto di svolta, dato che è capace addirittura di un'impronta di carbonio negativa. Non solo offre prestazioni estremamente sostenibili, ma presenta anche tutte le caratteristiche che hanno reso il T6 uno dei trattori preferiti dagli agricoltori di tutto il mondo.

"Il trattore T6 Methane Power rappresenta il culmine del lavoro di New Holland nello sviluppo della tecnologia a metano e uno dei tanti risultati tangibili della nostra strategia Clean Energy Leader - ha commentato Carlo Lambro, New Holland brand president in occasione della presenza di questo mezzo green al Giro d'Italia - Noi di New Holland teniamo molto a rendere possibile e promuovere un'agricoltura sostenibile, efficiente e redditizia attraverso tecnologie avanzate, connettività estesa e sistemi di propulsione affidabili. Il trattore T6 Methane Power, già in produzione e disponibile per i nostri clienti, è un anello fondamentale del ciclo virtuoso della nostra Energy Independent Farm, in grado di produrre a emissioni zero".

La reputazione di New Holland Agriculture si basa sul successo dei clienti che scelgono e utilizzano questi moderni mezzi da lavoro: si tratta di produttori di cereali, di allevatori, di contoterzisti, di viticoltori e di professionisti della manutenzione del verde. Tutti possono contare sull'offerta di prodotti e servizi innovativi di New Holland Agriculture che è la più ampia in assoluto.

Una gamma completa di trattori, macchine da raccolta e movimentatori telescopici, integrata dai servizi finanziari su misura di uno specialista dell'agricoltura. Una rete globale di concessionari altamente professionali e il costante impegno di New Holland per l'eccellenza garantiscono ad ogni cliente una soddisfazione totale.