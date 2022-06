Auto EV: il sondaggio UIGA sul motore del futuro

Cosa pensano gli automobilisti, ovvero i diretti interessati delle decisioni prese dal Parlamento europeo sulla fine della vendita dei motori a combustione dal 2035, del futuro della mobilità? Se lo chiede UIGA, l'Unione Italiana dei Giornalisti dell'Automobile, in un sondaggio promosso in partnership con MIMO, il salone open air che si tiene a Milano e Monza dal 16 al 19 giugno 2022. La proiezione vuole fotografare il parere della gente e degli automobilisti sulle tipologie di motore in vendita fino al 2035.

Ancora una volta, è il parere di UIGA, una decisione cruciale viene presa dai politici e non dagli scienziati, dai tecnici, dagli economisti insieme con i politici. Uiga è favorevole alla promozione di tutti i mezzi per ridurre l'inquinamento ma con giudizio. Tenendo presente che: 1) il mix di combustibili utilizzati per produrre l'energia elettrica nell'Europa non è prodotto da fonti riciclabili ma spesso da carbone, gas, petrolio. 2) Che le auto elettriche e le batterie utilizzano per la loro produzione molta più energia di una vettura a combustione. 3) Che alcuni studi indipendenti sostengono che auto elettriche e auto endotermiche hanno pari emissioni fino a 80 mila km. Laddove si usa carbone per produrre energia elettrica anche fino a 200 mila km. 4) Che se si rispettassero severamente i limiti di velocità e si rendesse più fluido il traffico i gas dell'effetto serra prodotti dai motori endotermici si ridurrebbero del 20 per cento. l'UIGA, insieme con i partner Bosch, Asi, eSolutions FreeToMove, Mauto-Torino, Universal Robots, Pneumatici Sotto Controllo, invita a rispondete alle domande del sondaggio. Per farlo, basta collegarsi al link: ilmotoredelfuturo.it I modelli esposti quest'anno al MIMO, in via Dante a Milano, rappresentativi delle varie motorizzazioni sono: Hyundai Nexo, Idrogeno; Mercedes Eqe, Elettrica Lungo Raggio; Citroen Ami, Elettrica Corto Raggio; Suzuki Across, Plug-In Benzina; Bmw Serie 2 Coupé, Ibrido Gasolio; Nissan Micra, Benzina Gpl.