Volvo, ad Ancona la prima colonnina Powerstop nelle Marche

Passa anche dalle Marche la 'carta geografica' del progetto Powerstop di Volvo Car Italia. Ieri è toccato infatti all'inaugurazione della stazione di ricarica Powerstop/Pieralisi, entrata in funzione ad Ancona e prima colonnina di ricarica ultrafast by Volvo Cars attivata nelle Marche nell'ambito del suo progetto nazionale, realizzato in colalborazione con la rete delle concessionarie, pensato per favorire la mobilità elettrica nel nostro Paese.

La nuova stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars ad Ancona è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza di 100 kW. L'energia erogata è prodotta integralmente da fonti rinnovabili e quindi sostenibili e il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Pieralisi Fratelli S.P.A. In linea con lo spirito di condivisione sul quale il progetto Powerstop si basa, anche la colonnina inaugurata ad Ancona sarà aperta agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo.

"Qui a Frosinone - ha commentato Luca D'Onofrio - Direttore Consumer Experience di Volvo Car Italia - siamo a poche centinaia di metri dall'autostrada più trafficata d'Italia.

Abbiamo notato che, pur essendo aperta da pochissimi giorni, la colonnina sta già riscuotendo un grande successo. Volvo è un marchio altruista e non abbiamo mai pensato di limitare l'utilizzo delle colonnine solo ai nostri clienti. La votazione del Parlamento Europeo che ferma la vendita di auto a benzina e Diesel da 2035 è una pietra miliare per noi ed è un messaggio forte che alimenta la nostra ambizione di vendere solo veicoli elettrici dal 2030 e ci da la spinta per migliorare ancora".

Quella attuata da Volvo nel contesto del progetto Powerstop, è una strategia che conta di comprare in breve tempo gran parte del territorio nazionale, per consentire una maggiore tranquillità di ricarica a chi abbraccia la mobilità elettrica, anche laddove le strutture pubbliche non sono ancora presenti o pronte per un utilizzo soddisfacente per gli utenti.

"La collaborazione tra pubblico e privato è bellissima - ha commentato ancora D'Onofrio - quanto questa si può realizzare.

Alle istituzioni noi non chiediamo altro che la flessibilità burocratica che ci consenta di installare le colonnine nei luoghi che sono più fruibili ai clienti della strada".

Proprio in questa direzione si inseriscono le aperture delle colonnine già attive a Perugia, Bologna, Ferrara, Roma, Torino e Trento. Il calendario delle prossime inaugurazioni prevede tappe a Civitanova Marche e Ravenna, oltre ad altre successive in via di definizione. L'obiettivo di Volvo Car Italia è avere un significativo numero di stazioni operative entro la metà del 2022.