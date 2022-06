Eni: a Venezia primo distributore a idrogeno per mobilità

È stata inaugurata stamani, in località San Giuliano a Venezia, la prima stazione di servizio aperta al pubblico per il rifornimento di idrogeno in ambito urbano. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, Luigi Brugnaro, il direttore generale di Energy Evolution di Eni, Giuseppe Ricci, e l'amministratore delegato di Toyota Motor Italy, Luigi Ksawery Lucà.

L'impianto è dotato di due punti di erogazione, con potenzialità di oltre 100 chilogrammi al giorno, che possono ricaricare automobili e autobus in 5 minuti. La stazione, a marchio Eni e situata in via Orlanda, è stata totalmente ricostruita e riaperta al pubblico lo scorso mese di febbraio.

Come concordato tra Comune, Eni e Toyota nel 2019, la casa automobilistica giapponese ha consegnato oggi al primo cittadino le chiavi di tre auto a idrogeno (Toyota Mirai); altrettanti veicoli entreranno prossimamente nel circuito di 'car sharing' Kinto del Comune lagunare.

"Questa è una pietra angolare, - ha commentato Ricci -.

Vogliamo essere protagonisti a Venezia e nel Veneto, per rispondere alla domanda di mobilità sostenibile e transizione energetica".

Per Brugnaro, il nuovo distributore "dimostra come Venezia voglia essere con i fatti Capitale mondiale della sostenibilità.

Questa stazione ci permetterà di procedere speditamente in un piano di ammodernamento del trasporto pubblico alimentato a idrogeno nel quale crediamo, e che stiamo portando avanti anche grazie al Pnrr. Dobbiamo essere predisposti al cambiamento, - ha concluso - assumendoci anche i rischi. I progetti non bastano, bisogna anche concretizzarli".