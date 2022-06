Helbiz protagonista della Fiera Bluexperience a Napoli

Helbiz, leader mondiale della micromobilità, parteciperà, in qualità di Micromobility Partner, al Bluexperience, il salone interamente dedicato alla mobilità sostenibile che si svolgerà dal 10 al 12 giugno a Napoli.

Qui si potranno conoscere da vicino tutte le novità legate alla mobilità del futuro, oltre ad assistere a convegni e workshop e beneficiare di test drive gratuiti nell'area esterna dedicata.

Helbiz prenderà parte al convegno "Mobilità sostenibile e rivoluzione tecnologica nel settore dei trasporti", previsto per il 10 giugno, dedicato a progetti, iniziative e buone pratiche per promuovere la mobilità sostenibile come chiave di volta per costruire le città del futuro.

Nei giorni in cui si svolgerà l'evento, lo staff di Bluexperience potrà usufruire del servizio offerto da Helbiz gratuitamente, mentre a tutti gli ospiti della manifestazione verrà offerto un codice promozionale. Basterà recarsi alla Fiera e richiederlo allo stand di Helbiz. L'evento sarà inoltre l'occasione per provare i mezzi rinnovati con importanti migliorie, sia a livello tecnologico che visivo, che garantiscono una guida in assoluta sicurezza. Un tema particolarmente caro alla società di micromobilità, che da sempre si impegna per offrire ai cittadini mezzi sicuri e, allo stesso tempo, con i più alti livelli di performance di guida.

Dall'arrivo dei monopattini Helbiz nella città partenopea ad oggi, sono state effettuate 1 milione di corse e percorsi 4,2 milioni di km, una distanza pari a 100 volte il giro del mondo.