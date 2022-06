Auto: Cingolani, nella transizione biocarburanti sono utili

"Io penso che i carburanti sintetici possano essere una buona soluzione. Nella transizione ecologica, se ho un'auto vecchia e non posso cambiarla perché non ho i soldi, non è male se posso avere un carburante sintetico che taglia le emissioni, senza dover cambiare auto e adattare la rete di rifornimento. E' inutile dire 'diamo l'auto elettrica a tutti', quando non possiamo farlo subito". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al convegno "Tecnologia e nuovo umanesimo" di PwC e Gedi.

Il ministro ha giudicato positivamente la proposta del Ppe al Parlamento europeo per prevedere una quota del 10% di nuove auto a biocarburanti al 2035, allentando l'obiettivo del 100% di nuove auto elettriche a quella data.