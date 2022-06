Accordo IP e Atlante per la mobilità elettrica in Italia

Atlante, società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS) dedicata all'infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, e IP, principale attore privato nella distribuzione dei carburanti e nei servizi alla mobilità con 4.600 stazioni di servizio in Italia, lavoreranno insieme per agevolare la diffusione della mobilità elettrica.

L'accordo - informa un comunicato - è stato firmato oggi da Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di IP e Stefano Terranova, Amministratore Delegato di Atlante presso il quartier generale di IP a Roma, alla presenza di Ugo Brachetti Peretti, Presidente di IP e Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA. La collaborazione prevede l'installazione di 34 punti di ricarica fast e ultra-fast in 5 distributori del Nord e del Centro Italia sui principali corridoi stradali ad alta densità di traffico, con l'obiettivo di offrire ai viaggiatori italiani un'esperienza di ricarica elettrica sempre più rapida e in grado di consentire anche gli spostamenti extraurbani.

I primi 26 punti di ricarica on-the-go elettrificati verranno resi operativi entro dicembre 2022 e saranno dotati di pensiline con pannelli fotovoltaici, così da permettere l'utilizzo in microrete di energia rinnovabile, rendendo più agevole il passaggio a una mobilità elettrica davvero sostenibile.

È inoltre prevista, entro marzo 2023, l'aggiunta in una delle stazioni di servizio di ulteriori 8 punti di ricarica rapida e l'integrazione di un sistema di accumulo di energia, che permetterà di ottimizzare il consumo energetico e contribuirà all'efficienza del sistema elettrico, in assetto microrete, ovvero attraverso lo scambio di energia tra il veicolo, il dispositivo di ricarica, i pannelli solari e il sistema di accumulo.