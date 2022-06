Motus-E: 'Il Parlamento Ue voti lo stop a benzina e diesel'

Motus-E, associazione che rappresenta gli stakeholder della mobilità elettrica è "in attesa che il 7 giugno prossimo il Parlamento europeo decida a favore dello stop alla vendita di auto a benzina e diesel a partire dal 2035, fissando un traguardo storico per l'Europa e l'Italia e facendo attenzione a sostenere la filiera in una giusta transizione", spiega Francesco Naso, segretario generale di Motus-E.

"Se è vero che il mercato oramai guarda alla batteria - aggiunge - è anche vero che fissare una data per lo stop alle vendite di vetture endotermiche sarebbe un importante segnale per cittadini ed imprese. Inoltre, il 7 giugno, il Parlamento europeo voterà anche sull'utilizzo dei carburanti sintetici, cosiddetti e-fuels, per decarbonizzare il settore automotive. Si tratta - spiega naso - di carburanti innovativi, ancora nella fase di ricerca e sviluppo. Questi potrebbero realmente supportare la transizione energetica, ma non sono centrali per il tema della Co2 Regulation dei veicoli leggeri, dal momento che non esiste un controllo sui carburanti che scelgono di utilizzare gli acquirenti delle vetture".

I combustibili sintetici, per esempio, prosegue Naso, "si potrebbero adottare per alimentare le auto a combustione interna del parco circolante restante e per decarbonizzare i settori navali e il settore aeronautico ma utilizzare questo tipo di carburanti per le nuove auto, risulterebbe poco efficiente da un punto di vista energetico, dal momento che lo sviluppo richiede una grande quantità di energia rinnovabile, più costoso e anche più impattante rispetto all'elettrificazione, come sottolineato dal rapporto 'Decarbonizzare i trasporti Evidenze scientifiche e proposte di policy' del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal report 'T&E's analysis of electric car lifecycle Co2 emissions' di T&E. Dobbiamo utilizzare le migliori risorse nella maniera migliore possibile: per i veicoli leggeri, come auto e furgoni, l'elettrificazione è già la risposta più efficiente alle esigenze di decarbonizzazione e sostenibilità dei trasporti", conclude Naso.