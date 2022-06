Kia: firmata la collaborazione con The Ocean Cleanup

Con l'obbiettivo di diventare "Sustainable Mobility Solutions Provider" attraverso il piano finalizzato al raggiungimento della carbon neutrality entro il 2045, Kia ha formalmente avviato la partnership con The Ocean Cleanup per contrastare l'inquinamento da plastica nell'idrosfera e nei principali corsi d'acqua del mondo. La partnership vedrà Kia supportare The Ocean Cleanup nella sua attività di rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e contemporaneamente fornire materiali per la costruzione di "Interceptor Original", un dispositivo speciale progettato la raccolta delle materie plastiche abbandonate nei fiumi, bloccandole così prima che raggiungano il mare. Kia fornirà supporto finanziario a The Ocean Cleanup per avviare progetti di tutela degli oceani e dei fiumi e per creare un nuovo movimento per la circolazione bidirezionale delle risorse, introducendo gradualmente la plastica raccolta nella propria supply chain, pronta per essere riciclata e trasformata in componenti per i veicoli. Kia, inoltre, metterà a disposizione della sede dell'organizzazione nei Paesi Bassi quattro veicoli elettrici, tra cui un EV6 e tre Niro EV.The Ocean Cleanup, da parte sua, fornirà a Kia quantitativi di plastica raccolta che potranno essere riutilizzati e condividerà i risultati e i dati delle ricerche sulla riduzione dell'inquinamento.