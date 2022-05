Nissan Ariya: dal Polo Nord al Polo Sud con Chris Ramsey

Una partnership speciale per una missione ad emissioni zero altrettanto speciale: Nissan ha annunciato una collaborazione con il presentatore, anchorman e avventuriero britannico Chris Ramsey, che per la prima volta in assoluto viaggerà dal Polo Nord al Polo Sud a bordo del Suv-coupè 100% elettrico Ariya. La protagonista a quattro ruote è infatti la versione top di gamma di Nissan Arya e-4ORCE, spinta da due motori elettrici per una potenza complessiva di 225 kW/306 Cv e 600 Nm di coppia scaricata sulle quattro ruote motrici. La configurazione ideale per affrontare le difficoltà naturali previste in un percorso di 27.000 Km, che si snoda attraverso ghiacciai, valichi montani fino alle dune del deserto, con temperature che oscillano tra i -30⁰C e i 30⁰C.



Per l'occasione, Nissan Ariya è stato modificata e rinforzata nella parte esterna ed equipaggiato con cerchi, penumatici e sospensioni appositamente sviluppate per la guida in fuori strada. Una seconda Nissan Ariya e-4ORCE di serie fornirà il proprio supporto durante l'attraversamento delle Americhe. La partenza del "Pole to Pole" è prevista a marzo 2023 dalla Regione Artica. L'avventura supporta la visione aziendale a lungo termine Nissan Ambition 2030 che prevede l' elettrificazione della gamma e lo sviluppo di veicoli e tecnologie in grado di migliorare la mobilità e la vita delle persone. Asako Hoshino, Executive Vice President Marketing & Sales Nissan Global, ha commentato: "Siamo orgogliosi della collaborazione con Chris Ramsey e il suo team. La spedizione Pole to Pole è un'ottima occasione per dimostrare i punti forti di Ariya, capace di percorrere lunghissime distanze e muoversi con sicurezza su ogni percorso grazie alla trazione integrale e-4ORCE." L'ideatore della spedizione Chris Ramsey, già protagonista nel 2017 di un tour dal Regno Unito alla Mongolia a bordo di Nissan Leaf, ha commentato: "Il nostro obiettivo è dimostrare che i veicoli elettrici sono in grado di affrontare gli ambienti più impervi, dal freddo rigido dei poli al caldo umido della giungla del Sud America e capaci al tempo stesso di regalare grandi emozioni. Poter contare su un partner importante e innovativo come Nissan, sulle sue vetture e sulle sue tecnologie è per noi fondamentale."