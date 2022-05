Hyvia presenta Renault Master Van H2-Tech

Dopo aver partecipato al World Hydrogen 2022 a Rotterdam nei Paesi Bassi e ad HyVolution a Parigi in Francia, HYVIA conclude il mese di maggio con il Salone Hydrogen & Fuel Cells Europe ad Hannover, in Germania.

Tre mercati strategici per HYVIA che intende conquistare una quota di mercato del 30% nei veicoli commerciali leggeri a idrogeno in Europa entro il 2030 con il Renault Master H2-TECH nelle tre versioni: furgone, telaio cabinato e minibus per il trasporto fino a 15 passeggeri. Nata dalle competenze di due leader, il Gruppo Renault e Plug Power, HYVIA propone una gamma di veicoli commerciali leggeri a idrogeno, una stazione di ricarica H2, la produzione di idrogeno verde tramite elettrolizzatore e le soluzioni di gestione delle flotte con relativa manutenzione. HYVIA sarà presente all'Hannover Messe, dal 30 maggio al 2 giugno 2022, con Renault Master Van H2-TECH, 12 m3 di volume e fino a 500 km di autonomia, una stazione di ricarica H2 ed un esclusivo prototipo di cella a combustibile aperta.