Electric Path, colonnine ricarica approdano in ospedale

Prevenzione, salute e sostenibilità ambientale. Mette insieme questi aspetti il progetto Electric Path della multinazionale farmaceutica Novo Nordisk che parte dall'ospedale Mauriziano di Torino, il primo ospedale dove sono state installate due colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. L'azienda danese donerà infatti una serie di infrastrutture per la ricarica delle vetture elettriche alle principali strutture ospedaliere italiane e ha scelto di partire dal Mauriziano, da tempo attento a progetti di sostenibilità ambientale, dove le due colonnine sono state installate nell'area di uscita del Pronto Soccorso e potranno essere utilizzate da dipendenti e utenti dell'ospedale e dai cittadini.

"È un'iniziativa che sposiamo in pieno - dice il direttore generale dell'ospedale, Maurizio Dall'Acqua - perché per poter raggiungere obiettivi concreti in tema di riduzione sull'impatto ambientale è fondamentale favorire un'infrastruttura diffusa e capillare che incentivi e faciliti l'uso dei veicoli elettrici.

L'installazione nel nostro ospedale di impianti di ricarica va in questa direzione e potrà essere la base per un innovativo parco auto dell'ospedale stesso. Qui oltre a fare diagnosi e curare - aggiunge - facciamo prevenzione e questa iniziativa va in questa senso".

"Il miglioramento della qualità della vita - aggiunge l'assessora alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta - passa attraverso azioni di contrasto al cambiamento climatico e di tutela della salute, oltre alla promozione di corretti stili di vita e questo è un passo in questa direzione. Vogliamo aumentare le colonnine di ricarica in città - conclude - passando dalle attuali 100 a 400, per un totale di 800 punti di carica".