Mobilità elettrica: a Buccinasco 46 nuovi punti ricarica auto

Atlante, società del gruppo Nhoa (già Engie Eps) dedicata all'infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, realizzerà 46 punti di ricarica a Buccinasco, nell'hinterland milanese, in 10 zone della città. La società si è infatti aggiudicata la gara indetta dal Comune della Città Metropolitana di Milano, a cui hanno partecipato tre aziende del settore, per la realizzazione e gestione dei punti di ricarica in favore della mobilità elettrica.

"Ottenute tutte le abilitazioni amministrative - si legge in una nota -, Atlante avvierà l'installazione di 38 punti di ricarica rapida e 8 di ricarica veloce, per un totale di 46 parcheggi elettrificati con energia esclusivamente rinnovabile e accessibili anche alle persone a ridotta mobilità". I punti di ricarica saranno fruibili da tutti i veicoli elettrici e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica. "Sono molto orgoglioso di questo risultato: si tratta del primo comune del milanese che ci affida in toto la realizzazione e la gestione dei servizi di ricarica", ha commentato il ceo di Atlante, Stefano Terranova, sottolineando che il gruppo ha puntato "sulla sostenibilità e su soluzioni di ricarica rapida con copertura capillare sul territorio, per rendere veramente possibile a tutti il passaggio alla mobilità elettrica".