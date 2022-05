Audi A6 Avant e-Tron parte da Milano viaggio verso il futuro

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Sarà Milano la vetrina che Audi a scelto per confermare il proprio impegno su una strada intrapresa da tempo con strategie e programmi dedicati, trasformando e ampliando il concetto stesso di sostenibilità.

Il capoluogo lombardo - sempre più votato alla mobilità sostenibile come dimostra la vera e propria rivoluzione verde in atto in questi anni - ospiterà infatti, in occasione della Design Week, l'anteprima nazionale del concept A6 Avant e-Tron che prefigura un modelli di serie completamente elettrico, elemento centrale della strategia 'verde' dei Quattro Anelii. Lo farà aprendo le porte del proprio hub creativo Audi House of Progress in piazza Cordusio e darà spazio e voce alla vision rigenerativa dell'azienda di Ingolstadt. Audi si pone quali obiettivi a lungo termine una mobilità totalmente sostenibile ed entro il 2050 un bilancio carbon neutral di tutte le attività del Brand. Entro l'orizzonte temporale del 2025 verrà ridotta del 30% rispetto al 2015 l'impronta ecologica della flotta Audi, complice la conversione carbon neutral di tutti gli stabilimenti.

Al momento, Audi è l'unico costruttore al mondo a proporre un'intera gamma elettrica la cui produzione è certificata carbon neutral. Fulcro delle misure volte a ridurre la carbon footprint Audi è il programma Mission:Zero. Le principali opportunità per raggiungere questo obiettivo sono rappresentate dal ciclo di vita chiuso delle materie prime ad alto consumo energetico - alluminio, acqua, plastica, carta e vetro - e materiali secondari, dal riciclo dei derivati e dall'utilizzo d'energia rinnovabile.

Nel 2021 l'insieme delle iniziative intraprese ha portato già al risparmio di 480mila tonnellate di CO2. Un utilizzo razionale delle risorse infatti comporta una riduzione dei consumi d'energia e abbatte le emissioni sin dai processi produttivi iniziali. L'orizzonte Audi si spinge ben oltre i veicoli, ed è per questo che viene promosso lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso collaborazioni all'interno della filiera.

Con la transizione verso la mobilità elettrica, una parte rilevante delle emissioni di CO2 connesse al mondo automotive diviene ascrivibile alla supply chain. Per accelerare la conversione alla mobilità elettrica dell'utenza finale, la progressiva diffusione dei modelli elettrici deve essere accompagnata anche dalla capillare espansione dell'infrastruttura di ricarica, che Audi sviluppa attraverso un ampio e vario ecosistema di ricarica sia pubblica che domestica, spaziando dal network Audi e-tron Charging Service, all'offerta ultrafast di Ionity e alla rete Audi High Power Charging.

Nel dettaglio la gamma Audi, entro il 2025 ipotrà contare su più di 20 modelli puramente elettrici. Anticipazione di questa evoluzione è appunto A6 Avant e-Tron concept, a Milano in anteprima nazionale, ulteriore evoluzione dell'elettrico secondo la casa dei Quattro Anelli, in cui le prestazioni sono rispettose dell'ambiente circostante e testimone coerente dell'approccio Audi.

Audi A6 Avant e-Tron concept è molto più che un esercizio di stile e costituisce un'anticipazione realistica dei futuri modelli di serie basati sulla piattaforma nativa elettrica PPE che unisce massima versatilità tecnica e abitabilità di riferimento. La nuova concept abbina la trazione elettrica, futuro della mobilità, a un pilastro dell'offerta dei Quattro Anelli quale la configurazione Avant, scrivendo un nuovo capitolo di questa storia di successo.

Caratterizzata da una ridotta resistenza aerodinamica (si scosta solo di 0,02 punti al CX di 0,22 della berlina, al top del segmento E BEV), questo comporta minori consumi di energia e, conseguentemente, maggiore autonomia, contribuendo in modo sostanziale quindi al perseguimento degli obiettivi di Mission: zero. (ANSA).