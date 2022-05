Squad Solar City Car, la microcar si ricarica con il sole

Piccola, pensata per muoversi su ogni strada e mossa dall'energia solare. La vettura in questione di chiama Squad Solar City Car, che dopo tre anni di sviluppo, sembra prossima ad arrivare sulle strade. La microcar è il progetto sul quale da tempo sta lavorando Squad Mobility, società olandese creta da due ex dipendenti della Lightyear, start-up che a suo tempo ha dato i natali alla Lightyear One a energia solare.

La piccola 'cittadina' è un quadriciclo di categoria L6e in UE e che si può guidare a partire da 14 anni. A muoverla ci pensano due motori elettrici da 2 kW, per 4 kW di potenza complessiva, mentre l'autonomia è garantita da quattro pacchi batteria rimovibili da 1,6 kWh. In totale la microcar può viaggiare per 100 km con tutti e quattro i pacchi batteria carichi, arrivando ad una velocità massima di 45 km/h.

Squad Solar City Car è dotata di frenata rigenerativa e si può ricaricare tramite presa da 220 V, anche direttamente in garage. La differenza, però la fa la presenza del tetto fotovoltaico, grazie al quale è possibile ricaricare fino a 20 km di autonomia aggiuntiva. I costi in Europa, dove la micro car è prevista in arrivo per il 2023, partiranno da 6.250 euro, oltre all'Iva.