Volvo Powerstop, nelle Marche la ricarica si fa ad Ancona

Sulla carta geografica 'green' di Volvo, la nuova stazione di ricarica Powerstop nelle Marche è quella inaugurata oggi alla concessionaria Pieralisi. La stazione Powerstop/Pieralisi è anche la prima colonnina di ricarica ultrafast by Volvo Cars attivata nelle Marche nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per favorire la mobilità elettrica nel nostro Paese.

La stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars ad Ancona è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza di 100 kW. L'energia erogata è prodotta integralmente da fonti rinnovabili e quindi sostenibili.

Il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Pieralisi Fratelli S.P.A., mentre il gestore dell'infrastruttura e del sistema operativo (Charging Point Operator - CPO) è Duferco Energia. Plugsurfing (partner di Volvo in Europa) è invece il fornitore di servizi di ricarica (E-Mobility Service Provider - EMP).

"Ci piace pensare - ha commentato Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia - che la disponibilità delle stazioni Powerstop si traduca in un servizio di mobilità grazie al quale un proprietario di un'auto elettrica di qualsiasi marca possa viaggiare da Nord a Sud e da Est a Ovest della nostra penisola sapendo di poter contare su punti di ricarica ad alta efficienza dislocati in maniera conveniente per ridurre al minimo i tempi di sosta".

In linea con tutto il progetto dedicato alla colonnine di ricarica, anche la stazione Powerstop di Ancona sarà aperta agli utenti di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo. Avviata nel 1958, l'attività imprenditoriale dei due fratelli Luigi e Ubaldo Pieralisi si sviluppa inizialmente nel settore delle moto grazie al mandato di concessionaria Moto Guzzi a Jesi. Nei primi anni '60 le moto sono ancora protagoniste e si deve attendere il 1966 per vedere i fratelli Pieralisi affacciarsi sul mercato delle auto con la commercializzazione dei prodotti Autobianchi. E' invece del 2017 l'ingresso della concessionaria nel mondo Volvo, A raccogliere il testimone di oltre 60 anni di attività imprenditoriale dei due fratelli Luigi e Ubaldo sono oggi i figli dei due fondatori: Enrico, Luca, Giovanni e Marta, che proseguono l'attività.