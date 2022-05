Volkswagen ID.Buzz, prime uscite in vista del lancio

Prime uscite su strada delle versioni 'quasi definitive' (così si legge nei video ufficiali) di ID.Buzz, l'erede 100% elettrico dell'iconico van Bulli di Volkswagen che negli Anni '50 rappresentava una nuova sensazione di libertà automobilistica, di indipendenza e di grande emozione. La Casa di Wolfsburg sottolinea che ID.Buzz riprende questo stile di vita e lo trasferisce nel nostro tempo con una mobilità priva di emissioni allo scarico, sostenibile, completamente connesso e addirittura pronta per il prossimo grande capitolo, quello della guida autonoma.



Un video disponibile su YouTube (https://shaping-mobility.volkswagen.com/en/stories/on-the-road- with-the-id-buzz-in-austintexas-15017) racconta dei primi passi che ID.Buzz muove ufficialmente negli Stati Uniti - che saranno il suo mercato principale - e in particolare ad Austin, la capitale del Texas, uno Stato dove la passione per la musica, per lo stare assieme e per muoversi verso orizzonti sconfinati eguaglia la 'patria' del Bulli, cioè la California.

Costruito da Volkswagen Veicoli Commerciali ad Hannover, ID.Buzz si basa in termini ingegneristici sul Modular Electric Drive Kit (MEB) del Gruppo, la prima piattaforma di scalabile al mondo per auto completamente elettriche la cui architettura ha consentito per questo van uno sviluppo evolutivo del software oltre che della tecnologia.

A livello dimensionale ID.Buzz - che ha un passo di 2.988 mm, più o meno lo stesso dell'attuale modello T6.1 - ha una lunghezza di 4.712 mm e una larghezza 1.985 mm, cioè 81 mm più di un T6.1. Il raggio di sterzata è sorprendentemente contenuto in 11,1 metri.

Quando sarà in vendita in autunno ID.Buzz - al pari di ID.Buzz Cargo per il trasporto delle merci - offrirà di serie il sistema di allarme locale Car2X che utilizza i segnali di altri veicoli e delle infrastrutture per individuare i pericoli in tempo reale. Saranno di serie anche la funzione di frenata d'emergenza Front Assist e, nel van per passeggeri, l'assistente al mantenimento della corsia Lane Assist.

ID.Buzz verrà lanciato in Europa con una batteria da 77 kWh (contenuto energetico lordo: 82 kWh) che alimenta un motore elettrico da 150 kW pari a 201 Cv che aziona l'asse posteriore.

La posizione della batteria, integrata in profondità nel pavimento a sandwich, oltre alla compattezza e leggerezza del sistema di azionamento elettrico determinano una buona distribuzione del peso e un baricentro basso.

La ricarica di ID.Buzz può essere effettuale tramite wall box o colonnine pubbliche fino a 11 kW di corrente alternata (AC) o in quelle rapide CC (corrente continua) fino a 170 kW. In questa ultima modalità il livello di carica della batteria sale dal 5 all'80% in circa 30 minuti.