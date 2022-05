Hyundai Motor Group, 4 società in RE100 di Climate Group

Quattro società dello Hyundai Motor Group sono ora membri di RE1000 di Climate Group, iniziativa globale che riunisce le grandi aziende impegnate verso il raggiungimento dell'uso di energia elettrica 100% rinnovabile.

Tra le quattro società del gruppo ci sono anche Hyundai e Kia.

Sono entrate a far parte dell'iniziativa poi anche Hyundai Mobis Co. e Hyundai Wia. Le quattro società si uniscono alle oltre 350 aziende internazionali che aderiscono al progetto, con piani per accelerare l'utilizzo di energia elettrica 100% rinnovabile in tutte le loro operazioni.

Le quattro le società, che già puntano a passare al 100% di energia rinnovabile entro il 2050, si impegneranno singolarmente per raggiungere gli obiettivi prima di questa data, già nel 2040, a seconda delle condizioni della domanda e dell'offerta di energia nelle rispettive operazioni internazionali. Nell'ambito del raggiungimento della carbon neutrality, le quattro aziende prevedono di istituire un sistema di risposta RE100 congiunto nei siti internazionali in cui operano abitualmente.

Proprio in ottica del percorso intrapreso, il Gruppo sta valutando diversi modi per procurarsi energia rinnovabile, come l'autoproduzione attraverso pannelli solari, accordi di acquisto con produttori di energia eolica e solare, così come l'acquisto tramite il programma 'Green Premium' dalla Korea Electric Power Corporation.

Hyundai Motor Group costruirà anche una smart factory ecologica per una produzione efficiente e per accelerare il processo di elettrificazione dei veicoli, così come promuoverà la neutralità carbonica nella sua catena di approvvigionamento globale.